O Concello do Porriño vende unha parcela de titulariedade municipal á firma “Iberembal”

O Concello do Porriño anuncia a venda dunha parcela de titularidade municipal á firma “IBEREMBAL” por un importe de 960.000 euros, cantidade á que hai que engadir o correspondente 21% de IVE.

O predio ten 13.335 metros cadrados de superficie dos que 10.668 son edificables con fins industriais. Localizase no PPI 7. A firma compradora vai construir unha fábrica de envases metálicos para conservas alimenticias.

“IBEREMBAL” fora a única empresa que presentou plica no prazo de presentación de ofertas que o Concello do Porriño convocara e que rematou en decembro de 2020.

A operación realizase mediante un decreto da Alcaldía, despois de que no último pleno da Corporación Local, celebrado o 30 de decembro, a suma de votos doe PP máis EU Son, bloquease a aprobación da venda que suporá un ingreso moi importante para a tesorería municipal.

Segundo estableceu o pacto de goberno municipal que firmaron PSOE e BNG, a Alcaldía delegou no pleno da Corporación, desde decembro de 2019, as competencias sobre vendas, permutas, arrendamentos e cesións de bens inmobles de titularidade municipal. Sen embargo, debido ao bloqueo motivado polos votos do PP e máis EU Son, a Alcaldía decidiu avocar para sí esta competencia delegada con carácter especial para a formalización da venda desta parcela, segundo o decreto firmado pola alcaldesa, Eva García con data de 12 de xaneiro.