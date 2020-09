O Concello entrega os premios Vigueses Distinguidos 2020 o próximo 3 de outubro

Os xardíns do Pazo de Castrelos acollerán o vindeiro sábado 3 de outubro ás 19:00 horas a gala de entrega da Medalla da Cidade 2020 ao colectivo sanitario en recoñecemento ao labor desenvolvido durante a crise do coronavirus e os premios Viguesas e Vigueses Distinguidos 2020.

Abel Caballero apuntou que “quero seguir facendo o recoñecemento de todas as persoas, institucións e colectivos que traballaron en favor da cidade. Quero facer esta homenaxe”, polo que a celebración terá aforo limitado e as invitacións serán restrinxidas para garantir a seguridade no contexto da pandemia.