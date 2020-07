O Concello estenderá a Urzáiz os sentidos únicos para os peóns

O goberno de Vigo ampl√≠a as medidas de prevenci√≥n contra o Covid-19 nas principais arterias peon√≠s da cidade. Abel Caballero avanzou este m√©rcores que a administraci√≥n que preside tam√©n pintar√° direcci√≥ns √ļnicas de paseo na beirarr√ļa de Urz√°iz que comunica a r√ļa do Pr√≠ncipe coa Gran V√≠a.

A actuaci√≥n anunciada polo alcalde comprender√° s√≥ a marxe dereita de Urz√°iz en sentido ascendente, desde o farol ata a Gran V√≠a, zona de ampla presenza comercial que opera en ocasi√≥ns como unha prolongaci√≥n de Pr√≠ncipe. O Concello tam√©n debullar√° al√≠ as pegadas verdes que marcan o sentido no que cami√Īar e os puntos vermellos que delimitan a distancia de seguridade, tal e como est√° a facer estes d√≠as en Pr√≠ncipe.

En Pr√≠ncipe, segundo explicou Caballero, a pasada noite marcouse aproximadamente dous terzos da r√ļa e na pr√≥xima quedar√° finalizado o traballo, sum√°ndose as√≠ ao paseo de Samil. A pr√≥xima actuaci√≥n destas caracter√≠sticas ser√° na peonil do Calvario.

O obxectivo desta medida √© minimizar o risco de propagaci√≥n do Covid-19 na r√ļa, delimitando no chan as direcci√≥ns de tr√°nsito dos pe√≥ns para evitar cruces e indicando a distancia m√≠nima de seguridade, dun metro e medio.