O Concello habilita a páxina web municipal para elixir desde mañá a data do acendido do Nadal O sábado 17 ou o sábado 24 de novembro. Estas son as datas que propón o goberno local para que a cidadanía elixa o día que quere que arranque o alumeado de Nadal. A partir de mañá mércores e durante unha semana, a páxina web do Concello estará habilitada para recibir as preferencias de todos os que queiran contribuír nesta decisión.