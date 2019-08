O Concello homenaxea a memoria dos alcaldes e demócratas fusilados polo fascismo en 1936

Connect on Linked in

O Concello de Vigo ofreceu este martes, nos Xardíns da Memoria Histórica do Cemiterio de Pereiró, un homenaxe aos exalcaldes de Vigo e Lavadores, Martínez Garrido e Antela Conde, respectivamente, asasinados polo alzamento do fascismo en agosto de 1936. Asistiron ao acto as fillas do tamén asasinado deputado socialista Antonio Bilbatúa.

O Xardíns da Memoria Histórica, no Cemiterio de Pereiró, Abel Caballero presidiu este martes o acto co que cada ano o Concello de Vigo honra a memoria dos fusilados en 1936 na madrugada do 27 de agosto.

Coa participación do goberno de Vigo e de un nutrido grupo de concelleiros, o Concello recordou oficialmente aos por entón alcaldes de Vigo e Lavadores, Emilio Martínez Garrido e José Antela Conde, respectivamente, ademais dos deputados Antonio Bilbatúa, Heraclio Botana e Ignacio Seoane, todos eles fusilados polos fascistas en 1936.

O alcalde interveu recoñecendo a memoria de todos eles e doutros demócratas asasinados daquela, como Apolinar Torres, Gil Santóstegui, González Brunet e Enrique Blein Budiño. A homenaxe contou coa presenza de familiares de Martínez Garrido, Antela Conde e de Antonio Bilbatúa, e concluíu cunha ofrenda floral e un minuto de silencio.