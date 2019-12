O Concello incluirá melloras no abastecemento e saneamento na nova concesión da auga

O alcalde de Vigo adiantou que a Xunta de Goberno Local, na sesión de mañá xoves, aprobará comunicar á actual concesionaria do abastecemento e saneamento da auga a inoperabilidade da prórroga tácita prevista no prego de condicións do servizo, é dicir, que se dará traslado a compañía da decisión do Concello de non prorrogar a concesión.

O goberno de Vigo xa iniciou o procedemento para levar adiante unha nova concesión administrativa. Informou Abel Caballero que o Concello traballa no novo contrato cun comité técnico para a elaboración dos pregos, coa finalidade de mellorar a calidade do “moi bo” servizo que actualmente presta a empresa concesionaria.

A nova concesión contemplará actuacións de mellora en materia de abastecemento e saneamento. O alcalde explicou algunhas, como a mellora da estación de tratamento de auga potable (ETAP) do Casal, melloras nas conducións e nos depósitos de almacenamento, un programa de redución de perdas e renovación de bombeos e a eliminación da rede de fibrocemento.

No tocante ao saneamento, o contrato que prepara o Concello inclúe a ampliación da rede separativa de pluviais, programas de mellora e acondicionamento de pretratamentos e puntos de alivio, rede de bombeos e redución de infiltracións, a mellora da EDAR de Teis, a extensión de redes no rural ou a instalación de novos tanques de tormenta.

Ademais, segundo avanzou o alcalde, tamén se aprobará a apertura do trámite de consulta pública para a tramitación e aprobación dun novo regulamento do servizo, un requisito previo ao novo contrato.