O Concello inicia a renovación do céspede artificial de cinco campos de fútbol

A Xunta de Goberno aprobou a contratación das obres de renovación do céspede artificial de cinco campos de fútbol por un importe de 1,7 millóns. O de Navia suporá un custo de 310.000 euros; o de Meixoeiro, de 353.000 euros; o de Candeán, 360.000 euros; A Bouza, 293.000 euros, e o Baltasar Pujales-Bouzas, 388.000 euros. A estas actuacións hai que sumar outros nove campos de fútbol aos que tamén se vai renovar o firme.

Estes investimentos forman parte do convenio de colaboración coa Deputación de Pontevedra para a mellora das instalacións deportivas en Vigo. Este acordo, de máis de nove millóns de euros, inclúe un novo pavillón deportivo cuberto de Romil, a renovación integral de dous pavillóns deportivos -ademais da Grada de Río, e a construción do pavillón en Quirós. O rexedor amosou a súa satisfacción por esta nova etapa do goberno da Deputación na que o organismo provincial se está presente na cidade.

Centro Cultural Becerreira

O goberno local deu luz verde á proposta de aprobación do proxecto de cubrición do Centro Cultural Becerreira (Cabral) cun orzamento de case 500.000 euros e un prazo de execución de 4 meses.