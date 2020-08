O Concello inicia as obras para conectar con escaleiras as rúas Celso Emilio Ferreiro e Marqués de Alcedo As obras para construír unhas novas escaleiras na contorna do Castro comezaron este luns e está previsto que finalicen no prazo dun mes. O alcalde informou en rolda de prensa do avance doutras actuacións dentro do programa Vigo Vertical, como a instalación de escaleiras mecánicas nos tramos da Gran Vía que restan por humanizar.