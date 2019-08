O Concello inicia as sondaxes arqueolóxicas da remodelación da Muralla de O Castro Vigo da un paso máis na recuperación da Muralla de O Castro co inicio da tramitación das sondaxes arqueolóxicas, tal e como se aprobará mañá na Xunta de Goberno. O proxecto, financiado en colaboración co Ministerio de Fomento, alcanza un investimento de case un millón de euros.