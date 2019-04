O Concello inicia o luns a conversión en rotonda da intersección da avenida do Tranvía coa saída da AP9 O Concello rematará hoxe o expediente de obra que permitirá construír unha rotonda na intersección da avenida do Tranvía coa saída da AP9. Os traballos comezarán o próximo luns polo que haberá restricións no tráfico na zona.