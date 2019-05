O Concello inicia o proceso para decorar con murais outros doce centros escolares da cidade O Concello de Vigo iniciou o expediente para contratar a redacción do proxecto de pintado de muros en colexios dentro do Programa de Medianeiras. Na nova actuación serán outros 12 centros educativos os que xa presentaron a súa proposta para que os murais ocupe un determinado espazo do colexio.