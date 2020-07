O Concello inicia o trámite de consulta pública para adaptar a tarifa da auga ao consumo real

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou este venres en rolda de prensa que o Concello aprobou en Xunta de Goberno Local o inicio do tr√°mite de consulta p√ļblica para a adaptaci√≥n da tarifa da auga. ‚ÄúDebemos modificar tarifa da auga para axustarnos √° Directiva Europea de Marco da auga 2000/60 pola que se establece un marco comunitario de actuaci√≥n no √°mbito da pol√≠tica de augas da Uni√≥n Europea, que obriga a adaptar as tarifas existentes ao consumo real‚ÄĚ, sinalou o rexedor.

Caballero explicou que o Parlamento Europeo establece que a pol√≠tica de prezos da auga debe proporcionar incentivos adecuados para que os usuarios utilicen de forma eficiente os recursos h√≠dricos e, por tanto, contrib√ļan aos obxectivos medioambientais. A Directiva busca unha contribuci√≥n adecuada dos diversos usos da auga, desagregados, polo menos, en industria, fogares e agricultura, √° recuperaci√≥n dos custes dos servizos relacionados coa auga, baseada nas an√°lises econ√≥micas tendo en conta o principio de que quen contamina paga.

‚ÄúVigo, nos √ļltimos anos sufriu secas que non ti√Īamos nas anteriores d√©cadas, agora si, hai unha ameaza contin√ļa de escaseza de auga nas temporadas estivais porque o n√ļmero de municipios que se abastecen de Eiras √© maior, tam√©n n√ļmero de industrias e m√°is poboaci√≥n. Ademais, nos sempre optamos a axudas europeos e requisito indispensable √© ter sistema de tarificaci√≥n‚ÄĚ, apuntou o rexedor.

Caballero indicou que o primeiro requisito √© unha consulta p√ļblica, que estar√° aberta desde ma√Ī√°, durante un prazo de 20 d√≠as h√°biles na web https://consulta.vigo.org/. Unha vez rematada a consulta, o Concello elaborar√° a nova normativa e a tarificaci√≥n para que estea terminada no √ļltimo trimestre do ano.

Air Nostrum

Por outra banda, o alcalde tam√©n informou de que a Xunta de Goberno aprobou a solicitude de ampliaci√≥n do contrato de promoci√≥n tur√≠stica a cargo de Air Nostrum debido √° imposibilidade de executar o actual prazo pola pandemia. As√≠a, compa√Ī√≠a a√©rea comprom√©tese a recuperar os enlaces √°reos no momento en que sexa posible pola situaci√≥n sanitaria.