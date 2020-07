O Concello iniciará a contratación do Plan Especial de Infraestruturas para realizar o novo acceso ao colexio Párroco don Camilo A Xerencia de Urbanismo aprobará no próximo Consello a resolución de incoación do expediente de contratación do Plan Especial de Infraestruturas ante a recente sentencia do TSXG que declara a falta de lexitimación das administracións municipais para solicitar a aplicación da Lei 3/2016, tal e como fixera o Concello.