O Concello instalará lectores da PassVigo no acceso aos pavillóns municipais

Connect on Linked in

A Xunta de Goberno local aprobou o expediente de contratación de dispositivos de lectura da PassVigo de xeito que a tarxeta poida ser usada como acreditación en instalacións deportivas municipais. Son 30 lectores que se instalarán no ximnasio e na piscina do Carme, na Lavadores, na Teis, e na Valladares, así como no ximansio do Carme e permitirán acreditarse coa tarxeta e beneficiarse de vantaxes especiais como tarifas bonificadas. Tal e como explicou o rexedor, esta compra, cun investimento de 40.000 euros, é un “paso moi importante” para que en pouco tempo a tarxeta tamén sirva como un método de pago.

Por outra banda, o rexedor avanzou que se trata dun “paso imprescindible” para a utilización do aparcamento municipal do Álvaro Cunqueiro cando estea establecido o sistema de pago e máis a ordenanza, apostilou.

O 80% deste proxecto esta financiado con fondos europeos a través do programa EDUSI (Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible).