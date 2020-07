O Concello invita á cidadanía aos festivais folclóricos e de Bandas, ao Día do Libro e ao Día de Galicia

Abel Caballero conta da programaci√≥n festiva e cultura da cidade durante as vindeiras hora e lembrou que o XVII Festival Folcl√≥rico Internacional levar√° este m√©rcores a m√ļsica e a danza diante do Mercado de Teis (20:30 horas) coa actuaci√≥n de Tango Galicia, Pasos, Bambalina, AP Danza, Susana Castro, Unidance, Ngundi, √ćtacas e Media Punta. As seguintes actuaci√≥ns do festival ser√°n o 27 en Bembrive, o 28 no Torreiro de Coia e o 29 en Matam√°. No mes de agosto, haber√° 6 datas m√°is en San Miguel, Berb√©s, Porta do Sol, San Andr√©s de Comesa√Īa, Castrelos e Navia.

No programa de Un Mar de Bandas, este m√©rcores (20:30 horas) actuar√° a Uni√≥n Musical de Cabral na Porta do Sol. O 24 de xullo ser√° a queda da Lira San Miguel de Oia, o 25 a Uni√≥n Musical de Coruxo, o 27 Delicias de Cabral,o 29 UVCD de Cande√°n, o 30 Uni√≥n Musical Coruxo e o 31 Uni√≥n Musical Valladares. O programa de concertos por barrios de bandas de m√ļsica leva esta semana, o dia 24, √° Banda Delicias de Cabral ao xard√≠n da Asociaci√≥n Veci√Īos de Lavadores.

Día do Libro

Ademais, Vigo celebrar√° este xoves, 23 de xullo o D√≠a del Libro cunha xornada de exemplares na r√ļa, para que lectoras e lectores poidan achegarse a eles ao aire libre nas diferentes zonas da cidade. O alcalde explicou que o goberno municipal reservar√° espazos na v√≠a p√ļblica para todas aqueles librer√≠as que queiran unirse a esta xornada. ‚ÄúQueremos que t√≥dalas librer√≠as da cidade sexan ou non da Federaci√≥n poidan sacar os seus libros √° r√ļa‚ÄĚ. Con ese fin, o espazo ser√° cedido de forma gratu√≠ta e o Concello comprom√©tese a desenvolver unha campa√Īa de promoci√≥n para dar a co√Īecer a iniciativa √° cidadan√≠a.

Día de Galicia

Por √ļltimo, tam√©n este xoves ser√° a conmemoraci√≥n do D√≠a de Galicia en Vigo, que ter√° lugar √°s 20:00 horas nos xard√≠ns do Pazo de Castrelos. Ser√° o pregoeiro o xurista Conde Pumpido, maxistrado do Tribunal Constitucional ei con anterioridade maxistrado do Tribunal Supremo (desde 1995) e Fiscal Xeral do Estado (desde 2005 a 2011).