O Concello lamenta o retraso que supón unha nova licitación das obras do Hospital Montecelo

Tras co帽ecerse a noticia de que a Xunta de Galicia decidiu realizar unha nova licitaci贸n das obras do Hospital Montecelo, desde o Goberno municipal o concelleiro de Ordenaci贸n do Territorio e Mobilidade, C茅sar Mosquera lamenta a dilaci贸n que sup贸n para o proxecto e para os intereses da veci帽anza de Pontevedra, e manifesta que “nunca nos alegramos de que unha Administraci贸n cometa erros que supo帽an o retraso na execuci贸n dun proxecto e menos no caso dunha infraestrutura tan sensible como 茅 o Hospital Montecelo”. Neste sentido, asegurou que espera que esta nova licitaci贸n “sexa s贸 un pequeno retraso e se aproveite para reconducir tam茅n outras deficiencias”, en referencia a que no proxecto do Hospital Gran Montecelo “hai cantidade de cousas que non

responden aos par谩metros de Pontevedra, como por exemplo a urbanizaci贸n, e outras que deixan moito que desexar como as expropiaci贸ns ou os estacionamentos”.

“Agardemos que nesta lexislatura que est谩 a piques de comezar, o Goberno galego te帽a un cambio de actitude e comece a facer as cousas mellor” indicou C茅sar Mosquera unha vez co帽ecido que a Xunta tomou a decisi贸n de volver a licitar as obras base谩ndoa nunha revisi贸n en profundidade do proxecto. O concelleiro lembrou que nos proxectos que precisan da colaboraci贸n entre a Administraci贸n auton贸mica e a municipal, desde o Concello “sempre tratamos de ser o m谩is transixentes, tolerantes e construtivos para sacar as obras adiante” e cita como exemplo desta colaboraci贸n a remodelaci贸n da Estaci贸n de Autobuses que se est谩 levando a cabo na actualidade.

Sen embargo, desde o Goberno municipal b贸tase en falta o mesmo tipo de actitude por parte da Xunta noutras ocasi贸ns, como por exemplo no trazado da variante de Alba onde hab铆a un acordo para facer unha v铆a aberta e a Xunta presentou o trazado dunha v铆a pechada que destroza o territorio; nin se entenden acusaci贸ns como a da suposta dilaci贸n da licenza para a segunda fase do edificio da Xunta en Benito Corbal. En todo caso, C茅sar Mosquera espera que na vindeira xuntanza que mante帽an Miguel Anxo Fern谩ndez Lores e Alberto N煤帽ez Feijoo se aborden este tipo de cuesti贸ns e se acheguen posturas para que a opini贸n e o criterio t茅cnico dos servizos municipais sexan tidos en conta nos proxectos que impliquen a ambas Administraci贸ns.