O Concello modifica o tráfico en Vía Norte para a conexión da rúa co Centro Vialia As obras para instalar as vigas que conectará o Centro Vialia con Vía Norte obrigan ao Concello a reorganizar o tráfico na rúa durante o vindeiro mes. O tramo de Vía Norte entre Escultor Gregorio Fernández e Urzaiz queda cortado para permitir o paso das pezas e o resto convértese en dobre sentido.