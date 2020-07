O Concello non cobrará a taxa de lixo aos establecementos que estiveron pechados na pandemia Abel Caballero anunciou que os pequenos e medianos comercios que estiveron pechados durante os 90 días que durou o estado de alarma non terán que pagar o imposto de lixo. O Concello aplicará o desconto no vindeiro recibo, que non se abonará ata o 5 de outubro.