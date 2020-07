O Concello non cobrará a taxa dos vados no período do estado de alarma Na cidade hai nestes momentos 5.419 vados que non terán que aboar a taxa correspondente aos 99 días de duración do estado de alarma. Amais, o goberno municipal bonificará o 100% das taxas de actividade e instalacións de locais de ata 150m2, a licenza de obras de adaptación de locais e actividades e o ICIO