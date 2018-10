O Concello ofertará “polo menos” 750 bolsas de inglés en 2019, as mesmas que este ano Abel Caballero deu conta esta mañá do regreso dos primeiros participantes do programa de inmersión lingüística municipal, que seguirá nos próximos días de xeito escalonado. En declaracións aos medios comprometeuse a manter, polo menos, as mesmas bolsas que este ano cando viaxaron 750 de 3º da ESO aos que se sumarán outros 92 da Escola Oficial de Idiomas.