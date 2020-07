O Concello ofrece preto de 100 prazas gratuítas para a Escola Municipal de Artes e Oficios

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou este luns da oferta de prazas para novo alumnado na Escola Municipal de Artes e Oficios (EAMO) do curso 2020/2021. Unha vez acabado o prazo de confirmación de matrícula para o alumnado que xa estaba matriculado no anterior curso, a EMAO publica as prazas vacantes nas especialidades e niveles que se imparten.

Segundo destacou o rexedor, a novidade este curso √© que tam√©n se convocan prazas de novo ingreso para os niveis superiores √°s que se poden acceder mediante convalidaci√≥n de estudos ou co√Īecementos previos.

O prazo de inscrici√≥n abriuse o 9 de xullo e pecharase o 4 de setembro (online a trav√©s da p√°xina web da EMAO). Hai un total de 77 prazas dispo√Īibles para novo ingreso: Pintura (4), Debuxo Art√≠stico (3), Talla e escultura en madeira (2), Ouriver√≠a (1), Artesan√≠a en coiro (5), Dese√Īo e encaixe de palillos (12), Moda e confecci√≥n (15), Zanfona (8), Gaita (3), Cer√°mica art√≠stica (1), Encadernaci√≥n (6) e Serigraf√≠a Art√≠stica (17). Ademais, hai outras 21 prazas de convalidaci√≥n, de forma que en total of√©rtanse 98 prazas.

O alcalde destacou que a EMAO √© gratu√≠ta, polo que o alumnado non ten que facer ning√ļn pago polas clases. O inicio do curso adi√°ntase ao 14 de setembro.