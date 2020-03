O Concello pecha os parques infantís e toma novas medidas para loitar contra o coronavirus

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, recomendou sosiego e tranquilidade a toda a cidadania ante a situación extraordinaria xerada polo COVID-19. Ademais, informou de que aprobou este xoves unha resolución acordando a creación do Comité de Seguimento de evolución do COVID-19 e varias medidas destinadas a minimizar o risco de contaxio do coronavirus e a protección da poboación e o persoal municipal seguindo as recomendacións das autoridades sanitarias. Esta medidas mantense ata o 29 de marzo.

En declaracións públicas, Caballero fixo un chamamento á “calma” e á “responsabilidade” cidadá, porque se procura “protexer á poboación” coas medidas adoptadas: “Hai que evitar aglomeracións, estar o máximo posible na casa”, reclamou o alcalde, quen insistiu en que “convén illarse o máis posible” e evitar o contacto próximo entre persoas.

Segundo explicou o rexedor, os acordos adoptados son os seguintes:

Suspensión de todos os actos públicos organizados polo Concello e actividades e programas municipais que non teñan carácter asistencial básico. Darase publicidade na páxina web

Posibilidade de establecer sistemas de traballo non presencial en situacións de conciliación persoal ou familiar aconsellados, acollerse ao réxime de flexibilidade horaria e reorganizar o traballo que resulte necesario

Instamos aos contratistas municipais a adoptar medidas precisas para mitigar o risco de contaxio do coronavirus. Xa adoptaron medidas preventivas Aqualia, FCC, Urbaser, Vitrasa, Máis que Auga e cooperativas de taxis.

Peche ao público de algunhas instalacións municipais: Bibliotecas: Neira Vilas, Fundación Penzol Biblioteca Juan Compañel, Salas de Lectura de Mar de Vigo e de Navia Museos: Casa das Artes, Arquivo Pacheco, Fundación Laxeiro, Casa Galega da Cultura, Verbum, Museo Quiñones de León, Pinacoteca Francisco Fernández del Riego, Museo Liste, Fundación MARCO Auditorios: Auditorio Municipal de Vigo, Auditorio Mar de Vigo Centro de Iniciativas de Emprego: Centro Sociocultural de Valladares, Centro de Emprego de Ríos-Teis, Aula CeMIT, Centro Municipal de Bouzas, Centro Municipal do Casco Vello, Centro Municipal de Coruxo, Centro Municipal de Saians, Centro Municipal de Teis Escolas Infantís Municipais: Santa Cristina, Atalaia, Santa Marta, Costeira, Tomás Alonso, Bouzas, Mestres Goldar, Navia Escolas Municipais de Teatro, Música, Danza, Música Tradicional y Folk, Artes y Oficios Casa da Xuventude, Ludotecas en sedes de APAMP, CRAC Coruxo y AVDC Lavadores Centro de usos múltiples Vigosónico VIGO ZOO A Madroa Turismo: Oficina del “Centro de interpretación de la ría” (CRV) Instalacións deportivas municipais: complexos deportivos do Carmen, Teis, Valadares, Travesas, Samil, ETEA e Navia, pavillóns do Berbés, Bouzas, Coia, Teis e Castrelos, Coruxo, Valladares, Bembrive, Lavadores, Carballal, Sárdoma e Candeán; campos de fútbol municipais de Monte da Mina, Bouzas, Meixoeiro, San Andrés de Comesaña, Carballal, Candeán, A Guía (Teis), Sárdoma, Campo del Vao (Coruxo), Fragoselo e Pistas de Atletismo de Balaídos

Aprazada Reconquista (pendente de nova data)

Pechados parques infantís. Pedimos responsabilidade á cidadanía para que non elimine as cintas que colocaremos para restrinxir os accesos

Mercadillos: quedan cancelados durante os próximos quince días. O domingo, o de Bouzas; o mércores, o de Coia

Revisión de todos os eventos autorizados desde Seguridade e revocar todos aqueles que sexa necesario

Becas de comedor: acordamos costear os recursos das familias para que poidan facer fronte á alimentación dos nenos. É necesario poñerse en contacto co Concello de Vigo a través de Benestar Social ou do 010 para acordar a forma na que procederemos a adiantar os recursos económicos.

Servizo de axuda a domicilio: 500 auxiliares que atenden a domicilio recibirán material preventivo para poder seguir ofrecendo o servizo

Estamos preparando protocolos de acceso á lonxa e ao edificio do Concello

Bodas: sen invitados

Limpeza: FCC aplicará un sistema de mesmo turno, mesmo personal, mesma ruta, mesmo horario. Desinfección diaria de vehículos, especialmente zonas de superficie de contacto Desinfección urbana de maneira regular das zonas de posible afluencia cidadá con produtos desinfectantes, pulverizacións manuais, limpadores de agua quente e decapadores Limitamos o acceso a ascensores de Vigo vertical con cartelería e limpeza permanente