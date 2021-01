O Concello pechou o 2020 abonando 48,9 millóns e nun prazo de sete días en decembro

Jaime Aneiros salientou que, cun prazo medio de pago de sete días en decembro, Vigo sitúase como o concello español que antes abona as súas facturas, o que permite “dar liquidez” ás empresas, “evitar tensións de tesourería” e apoiar o mantemento do emprego, en particular nun contexto socioeconómico definido polo COVID.

Nunha sesión mixta -con corporativos presenciais e outros seguindo o Pleno de forma telemática-, o concelleiro de Facenda comparou os sete días de Vigo cos 21 da cidade de Madrid, os 20 da Coruña, os 27 de Santiago e de Pontevedra e os 82 da urbe de Ourense, e rexistrando Vigo un volume de pagos que ascende a 48,9 millóns de euros nos últimos tres meses do ano. Aneiros puxo en valor que o Concello fai fronte ás necesidades ordinarias da cidade e tamén ás extraordinarias derivadas do Covid sen contar con achegas da Xunta, quen á súa vez si recibe fondos específicos do Goberno de España.

Todos os grupos políticos con representación municipal valoraron a celeridade nos prazos de pago do Concello de Vigo. O edil non adscrito, Xabier Pérez Igrexas, recoñeceu a “axilidade” no pago e preguntou ao Concello por outras cuestións relacionadas co orzamento, como as medidas a adoptar para completar a execución das contas, os proxectos que Vigo prepara para presentar a fondos europeos e se prevé algunha modificación orzamentaria con cargo a remanentes para afrontar as consecuencias socioeconómicas do coronavirus. O voceiro de Marea, Rubén Pérez, cualificou de “moi bo” o prazo de pago vigués e eloxiou o “exemplo de redución” dos tempos das entidades locais comparado coa “incapacidade” das autonomías e alertou dunha execución orzamentaria máis baixa no 2020 que no 2019. O edil do PP, Alfonso Marnotes, afondou nunha suposta “inexecución” das contas municipais que amplían anualmente os remanentes do Concello, e indicou que “só faltaba” que o Concello non pagase pronto aos provedores tendo os aforros que ten.

Na quenda de peche, o concelleiro de Facenda argumentou que o prazo de pago de sete días “responde a unha dirección política clara” de apoio á economía e ao emprego, e asegurou que, pese aos os case que cen días de estado de alarma da primavera de 2020, os pagos ascenderon a 138 millóns de euros, o que amosa para Aneiros que “o orzamento se executa e cumpre coas necesidades ordinarias e extraordinarias” da cidade, das súas empresas e dos seus cidadáns, causadas pola pandemia.