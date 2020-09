O Concello pon en marcha un Plan de Humanizacións cun investimento de 18,5 millóns a cargo do superávit de 2019

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou este xoves en rolda de prensa do novo Plan de Humanizaci贸n e Ecosustentabilidade que por谩 en marcha o goberno local de forma inmediata para investir 18,5 mill贸ns de euros entre 2020 e 2021.

Segundo explicou o rexedor, a partida corresponder谩 ao super谩vit do ano 2019. 鈥淓stamos ante o plan de investimento m谩is importante que se fixo na cidade de Vigo, m谩is que o Plan E鈥, sinalou durante a s煤a comparecencia ante os medios de comunicaci贸n. Caballero engadiu que esta 茅 鈥渁 primeira acci贸n鈥 dun ambicioso plan que nas vindeiras semanas ir谩 dando a co帽ecer.

Entre as acci贸ns de maior custe o alcalde mencionou a V铆a Verde (entre V铆a Norte e Chapela) por valor de 2,2 mill贸ns, Garc铆a Barb贸n (entre Rosal铆a de Castro e Isaac Peral) por outros 2,2 mill贸ns, a fase 4 de Mart铆nez Garrido (2 mill贸n), Plaza El铆ptica (1,8 mill贸ns), Praza da Mi帽oca (1,5 mill贸ns), a fase 5 de Gregorio Espino (entre r煤as Reise帽or e Fernando Lago Olano) por valor de 1,5 mill贸ns e as r煤as Julia Minguill贸n e Vista Alegre por 1 mill贸n.

Dentro do programa Vigo Vertical tam茅n levarase a cabo a escaleira mec谩nica da r煤a Talude (Colexio Mariano) por 700.000 euros e a rampla mec谩nica do Centro de Sa煤de de Teis entre a r煤a 脕nxela Iglesias Rebollar e a Avenida de Galicia) por 700.000 euros, mentres que se reserva 620.000 euros para a iluminaci贸n do Parque de Castrelos.

Outro paquete de actuaci贸ns ser谩n para a Avenida Clara Campoamor, no tramo situado fronte ao Hospital 脕lvaro Cunqueiro, por 463.000 euros; a reforma do Parque Central de Lavadores, danado por un incendio, por 426.000; a r煤a Troncoso (362.000 euros), o Plan Eficiencia Enerx茅tica de Iluminaci贸n (350.000 euros), a fase 2 de Dona Fermina (336.000 euros), a Estrada do Freixo, en Valadares, por 374.000 euros: a 煤ltima fase da r煤a Arag贸n (300.000 euros), e Tercio de Afora (274.000 euros).

Ademais, no rural, est谩n inclu铆das as humanizaci贸ns de Cami帽o da Brea (226.000 euros) e Costa da G谩ndara (162.000), as d煤as en Beade; r煤a Subride (153.000), Areeiro (153.000), Bagunda (54.000), Curros (89.000), Font谩ns (58.000) e Rosal Florido (61.000), todas en Lavadores; Praza da Feira (151.000) e Pen铆s de Abaixo (78.000), en Cabral; Cami帽o do Laranxo, en Valadares, (135.000); Roupeiro, en Matam谩, (97.000); e r煤a dos Foxos (56.000) e Traves铆a de Guixar (45.000), en Teis.