O Concello pon en marcha un programa de reciclaxe de aceite e roupa usada

“Isto é a economía circular”, apuntou Abel Caballero na presentación deste novo servizo de recollida selectiva de aceite usado e roupa para “fomentar e potenciar a reciclaxe” no caso do aceite “e a reutilización” da roupa. Para o tratamento da roupa, o Concello conta coa colaboración de Cáritas Koopera que ten experiencia e coñecemento como xestor deste residuo a nivel nacional e que dispón dunha tenda na cidade, no Calvario onde pode adquirirse roupa reciclada.

Co novo servizo Vigo Recicla instalaranse 100 contedores na cidade, 50 de roupa e 50 de aceite, tanto na zona urbana como nas parroquias, activando un proceso de aprendizaxe e conciencia cidadá. O programa de recollida selectiva de aceite e roupa usada entrará en funcionamento inicialmente coa recollida unha vez á semana, vendo as necesidades segundo se vaia implementando, co obxectivo de que estea implantado no ano 2020.

Abel Caballero engadiu que Vigo é a “a cidade máis limpa de España e queremos seguir séndoo”, felicitando ao persoal do servizo de limpeza polo seu labor.

Na presentación do novo servizo, o rexedor estivo acompañado por Guillermo de Cal, director Delegación FCC, Guillermo Davila e Montserrat Ramos, responsable do Servizo.