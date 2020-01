O Concello presentará en Fitur: “O fenómeno Vigo. Non tentes explicalo. Víveo”

O Concello presentará o xoves en Madrid as propostas turísticas de Vigo, unha vez convertida “nunha cidade turística central”. Baixo o lema O fenómeno Vigo. Non tentes explicalo. Víveo, o alcalde avanzou que, ademais de falar do “tirón” do Nadal do que deron conta o New York Times, xornais chineses ou franceses así como toda prensa nacional, tamén se vai falar dos concertos do verán -algún deles aglutinou a cen mil persoas -, a festa da Reconquista, o Entroido ou O Marisquiño. De xeito singular, engadiu, falarase das Illas Cíes nunha dobre dimensión, como catalizador de visitas e como Patrimonio Medioambiental da Humanidade.

