O Concello prevé rematar en marzo a construción do ascensor entre San Salvador e a Praza de Isabel A Católica

A Xunta de Goberno deu luz verde a unha modificación das obras do ascensor de San Salvador e a Praza de Isabel A Católica, para mellorar o proxecto trasladando un colector, o que obrigou a ampliar a inversión en 90.000 euros, que se suman aos 525.000 euros da licitación. Deste xeito, o goberno local vén de reanudar uns traballos que estarán rematados no mes de marzo.

Tal e como lembrou o rexedor, esta iniciativa forma parte do proxecto de Vigo Vertical -financiado con fondos FEDER da Unión Europea- polo que a cidade recibiu unha Mención Especial nos Access City Award, premio anual que outorga a Comisión Europea ás urbes máis accesibles. Vigo competiu con outras 52 cidades europeas e conseguiu o recoñecemento presentando, entre outras, as seguintes iniciativas: ascensor de Camilo José Cela; primeiro e segundo ascensor de Marqués de Valterra, escaleiras mecánicas de Porta do Sol, ascensor de Pizarro; escaleiras mecánicas de Pizarro; escaleiras mecánicas de Praza de Portugal; ramplas de Gran Vía; rampla de Carral e o ascensor desde García Barbón ata Via Norte.