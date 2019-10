O Concello prevé un orzamento de 267,7 millóns de euros para 2020

O rexedor explicou que o documento de presupostos do Concello para o ano 2020 pasará mañá a informe de intervención, coa previsión de que se aprobe inicialmente na Xunta de Goberno da vindeira semana, o venres 25 de novembro, logo irá ao Pleno extraordinario, arredor do 14 de novembro, e quedará aprobado de forma definitiva o 23 de decembro de cumprirse os prazos previstos.

Abel Caballero expuxo ante os medios de comunicación que o Orzamento Municipal para 2020 acadará un importe total de 267,7 millóns de euros, 10 millóns máis que en 2019. Coa aprobación deste presuposto, o Concello pode garantir que o 1 de xaneiro os funcionarios de Vigo cobrarán o seu salario coa suba correspondente e, amais, os Orzamentos reflectirán a débeda 0 do Concello que, nestes momentos, paga aos provedores nunha media de 12 días.

Modificación orzamentaria

O rexedor informou tamén da modificación do orzamento de 2019 que está executando o goberno municipal para cambiar a partida destinada á ampliación do colexio Pintor Laxeiro, na que se contemplaba a expropiación dun terreo por parte do Concello para que a Xunta de Galicia execute esa ampliación. A decisión tómase ante a falta de compromiso do goberno autonómico con este proxecto.

Así, o alcalde demandou á Xunta de Galicia que asine un convenio para garantir a asignación orzamentaria en cumprimento do compromiso adquirido. Namentres, o Concello destinará esa partida reservada para a obra do Pintor Laxeiro a outros fins, retomando a dedicación no momento no que se vaia executar a obra.