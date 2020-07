O Concello programa dous ciclos musicais en Toralla e Villa Solita este verán

A Xunta de Goberno Local aprobou este venres a adxudicaci贸n do contrato dos servizos de divulgaci贸n dos xacementos arqueol贸xicos do Castro, Toralla e a edificaci贸n de Villa Solita, dependentes de Patrimonio Hist贸rico que ten un importe de 76.000 euros durante tres anos. A empresa prop贸n 50 horas anuais de apertura dos tres espazos a maiores sen custo para o Concello.

O alcalde avanzou a programaci贸n musical que encher谩 Toralla e Villa Solita este ver谩n cun ciclo de concertos como parte da actividade de divulgaci贸n e posta en valor do patrimonio hist贸rico. Ser谩n con aforo limitado para cumprir as medidas sanitarias e o distanciamento social que tam茅n impiden a celebraci贸n das recreaci贸ns hist贸ricas como se vi帽an facendo en anos anteriores.

O Centro de Interpretaci贸n do Mundo Romano de Toralla acoller谩 4 concertos de m煤sica cl谩sica, t贸dolos xoves do mes de agosto, entre as 20:30 e as 21:30 horas. A Orquestra Vigo 430 ofrecer谩 a s煤a m煤sica o 6 e 13 de agosto e a Orquesta Cl谩sica de Vigo, o 20 e 27 de agosto. O aforo est谩 limitado a 150 persoas e o p煤blico ser谩 recibido e guiado por actores ataviados de 茅poca ata a zona do espect谩culo.

En Finca Solita haber谩 concertos t贸dolos venres de agosto e a primeira semana de setembro, entre as 20:30 e as 21:30 horas, cun aforo m谩ximo de 50 persoas. O programa incl煤e concertos de Mar铆a Solita, no que a guitarrista e cantante Mar铆a Villanueva ofrecer谩 un recital baseado no seu disco 鈥淢ar铆a Solita鈥; o fagotista Gonzalo Lemos; o artista local Brais Calle, que ofrecer谩 unha proposta adaptando a obra de Bach para interpretar con percusi贸n; a violonchelista Margarida Mari帽o; Marimba Shadow, percusi贸n; e o guitarrista Miguel Fraile.

1,2 mill贸ns de euros para instalaci贸ns deportivas

A Xunta de Goberno Local aprobou o expediente de contrataci贸n dos servizos de apertura, control de informaci贸n, manexo de equipamento e peche de instalaci贸ns deportivas municipais por un importe de 1,2 mill贸ns de euros nos pr贸ximos tres anos.

Na sesi贸n celebrada este venres quedou aprobada tam茅n a interposici贸n dun recurso contencioso-administrativo contra as resoluci贸ns do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar que obriga ao Concello a aboar unha parte dos centros de d铆a que a Xunta ten na cidade: Teis, Coia e Valadares dos exercicios 2018, 2019 e do primeiro semestre de 2020. Segundo expuxo o rexedor, a cantidade reclamada ascende a 824.900 euros que 鈥淰igo paga sendo unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia que obriga aos municipios a pagar por unha competencia que non 茅 s煤a. 脡 unha abuso da capacidade lexislativa do goberno auton贸mico鈥.

A Xunta de Goberno deu luz verde tam茅n 谩 reanudaci贸n da execuci贸n do contrato de xesti贸n das Escolas Infant铆s Municipais de Tom谩s Alonso, Bouzas, Santa Cristina-Lavadores, Costeira-Saians, Navia, Mestres Goldar-Castrelos, Santa Marta-Casco Vello e Atalaia-Teis- Comezar谩n as铆 a preparar o pr贸ximo curso nos centros a铆nda que non se retoman os contratos das prestaci贸ns de alimentaci贸n, que te帽en data de reinicio para o 1 de setembro.