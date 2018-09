O Concello programa rutas vitivinícolas, cursos e voluntariado no “Camiño a Camiño” de outono A concelleira de Medioambiente, Chus Lago, presentou este mércores as novas actividades de concienciación medioambiental. O goberno vigués ofrece percorridos polas rutas do viño en A Estrada, O Rosal e a comarca do Ribeiro, sendeiros locais, formación e dúas saídas aos Ancares coa temática da contaminación alumínica e dos plásticos.