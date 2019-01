O Concello promove as expropiacións necesarias para a terminal de bus e os accesos á estación do AVE Segundo explicou Caballero este martes, o Concello custea a expropiación duns 500 m2 “imprescindibles” para construír a estación de autobuses e os accesos á estación do AVE de Urzáiz. O alcalde anunciou que en febreiro virá a Vigo o arquitecto Thom Mayne para supervisar as obras e o encaixe do ascensor entre García Barbón e Vía Norte que proxecta o Concello a través da estación do AVE.