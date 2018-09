O Concello ratifica a conxelación dos impostos e taxas no 2019

Connect on Linked in

Conxelar os impostos, taxas e prezos públicos cando o IPC sube un 1,5% supón unha rebaixa da presión fiscal aos vigueses, segundo explicou o concelleiro de Facenda, Jaime Aneiros, na súa exposición. O edil recordou que Vigo ten a menor presión fiscal das cidades galegas e sitúase por debaixo da media das urbes en España.

O goberno de Vigo non modificará no 2019 os importes do IBI, IAE, Construccións nin do imposto de circulación. É máis, o Concello rebaixará noutro 10% o imposto de circulación para as motocicletas de máis de 125cc, a cuarta rebaixa consecutiva para as motos, que abonarán o ano próximo un 40% menos que no 2015 neste concepto. O Concello aplicará a mesma conxelación aplicará á auga, lixo, ORA e expedición de documentos.

En virtude desta decisión municipal de non asumir o IPC, a cidadanía viguesa aforrará 2.830.000 euros o próximo ano. Ademais, aseverou Aneiros, as bonificacións fiscais aos vigueses e viguesas chegan aos 7,2 millóns de euros. As ordenanzas foron aprobadas pola Corporación cos únicos votos favorables do goberno de Vigo; a oposición (PP e Marea) votaron en contra.

Por último, o goberno vigués ofrece máis facilidades de pago de cara ao próximo ano. Amplíanse os supostos que se poden acoller ao sistema de “Conta Fácil 10”, fraccionando o pago en mensualidades, e tamén se amplía o prazo de pago -de tres a doce meses- dos aprazamentos ou fraccionamentos.

Debate

Marea reclamou “subir impostos á especulación” e duplicar a taxa por ocupación de vía pública que abonan os bancos polos caixeiros automáticos, tamén que a igrexa abone o IBI polas súas propiedades que non sexa de culto, gravar ás vivendas baleiras e sen consumos durante alomenos dous anos e unha rebaixa progresiva do imposto de rodaxe segundo os cabalos do vehículo.

O PP, pola súa banda, asegurou que o Concello perde a “oportunidade” de rebaixar impostos aos vigueses -propuxeron un descenso lineal do 5%- e denunciou que a carga subiu un 23% desde 2007 mentres que o IPC o fixo nun 16%.

Polo grupo socialista, Carlos Font ratificou que os datos do Ministerio de Facenda sitúan a Vigo como a cidade galega cunha menor presión fiscal, e valorou que a cidade conta con “menos impostos, máis inversión e débeda cero”, aplicando a maior política social das urbes españolas.

Execución orzamentaria

Tamén en materia económica, a Corporación tomou coñecemento do estado de execución do orzamento no segundo trimestre do presente ano. Os grupos da oposición censuraron unha execución no primeiro semestre do 7% dos investimentos programados, mentres que o concelleiro de Facenda replicou que o gasto xa autorizado nos seis primeiros meses foi de 161 millóns de euros: “á metade do ano, a metade do orzamento estase executando”, asegurou.