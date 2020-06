O Concello reabre este martes as instalacións exteriores de VigoZoo cun terzo do aforo Abel Caballero informou este luns de que VigoZoo reabrirá mañá co paso de Galicia á Fase 3 de desescalada pola pandemia do Covid-19. As instalacións deberá cumprir un 30% do seu aforo ata que a vindeira semana reabra tamén o edificio do Reptilario e a afluencia xa poderá ser do 50%.