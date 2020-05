O Concello recibe 375 solicitudes para novas terrazas de establecementos e ampliacións

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou este mércores de que o Concello de Vigo xa concedeu nas últimas horas un total de 325 autorizacións a instalación de novas terrazas ou ampliacións das que xa funcionan. Ademais, explicou que outras 55 solicitudes serán resoltas nos vindeiras horas coa máxima celeridade.

“Actuamos con rapidez porque sabemos a importancia que ten para os negocios, e tamén para o ocio”, sinalou durante a rolda de prensa celebrada por vídeo conferencia. Caballero animou a todos os hostaleiros que o desexen a realizar a petición e garantiu a resolución no mínimo tempo posible.

Desde o anuncio da posibilidade de ampliar as terrazas, o Concello recibiu un total de 375 solicitudes, 320 de elas para novas instalacións ou renovación do permiso en 2020 y outras 55 para ampliacións de terrazas que xa contaban con autorización este ano.

Denuncias

Ademais, o alcalde sinalou que nas últimas horas foron denunciados os propietarios de dous establecementos da cidade por non cumprir as medidas da Fase 1 de desescalada pola pandemia do Covid-19.