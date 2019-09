A iluminación navideña da cidade vén de ser recoñecida no transcurso da XVII Gala do Turismo e Gastronomía de Galicia que congregou a diferentes profesionais do sector turístico galego. Abel Caballero comunicou este xoves a recepción do premio que “aceptamos coa satisfacción de crer que estamos facendo un bo traballo e agradecémolo moito”.

Noticias de última hora en Vigo http://www.noticiasvigo.es