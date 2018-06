O Concello recibe unha subvención de 265.000 euros para o Programa de Ocio Alterativo para a mocidade O Plan Local de Drogodependencias recibe un novo impulso ao recibir unha subvención de 265.000 euros do Ministerio de Sanidade. Ademais, hoxe mesmo o rexedor entregou os diplomas do concurso escolar “Por un lecer saudable” no que participaron numerosos centros educativos da cidade.