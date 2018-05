O Concello reclama ao Consorcio do Casco Vello a cesión das súas parcelas na zona da Panificadora O Consorcio, composto por Xunta e Concello, acordou hoxe xoves ceder de balde o edificio do Berbés 5 ao goberno autonómico para facer un albergue de peregrinos. O alcalde anunciou que o goberno de Vigo solicitará os terreos do Consorcio no entorno da Panificadora, cuxa rehabilitación promove o Concello.