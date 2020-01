O Concello retoma a vindeira semana as obras de reforma da Gran Vía Abel Caballero avanzou este xoves que haberá cambios de tráfico a partir do próximo luns na Avenida da Gran Vía para reiniciar os traballos de instalación das ramplas mecánicas. As labores trasládanse agora á outra beira da rúa e a circulación será compartida nos carrís descendentes.