O Concello salienta o comportamento responsable da sociedade no inicio das festas

A concelleira de Festas, Carme da Silva valorou a primeira fin de semana das Festas da Peregrina como unha demostraci√≥n de “comportamento respons√°bel por parte da sociedade, tanto a de Pontevedra como das persoas que nos visitan”.

A concelleira quixo facer unha menci√≥n especial √° xente moza por antepo√Īer as normas de sa√ļde p√ļblica vixentes neste momento e non celebrar a tradicional festa de pe√Īas. “Gustar√≠ame parabenizar o seu comportamento porque fixeron unha demostraci√≥n de responsabilidade e de seriedade porque como todo o mundo puido comprobar non houbo festas de pe√Īas, e √© xusto dicilo porque √°s veces facemos xu√≠zos sobre o comportamento da xente nova que non son xustos” asegurou Da Silva. Neste sentido, engadiu que “debemos estar orgullosas da xente nova que temos na nosa sociedade”.

En xeral, asegurou que no inicio das Festas estase seguindo coa “t√≥nica xeral que xa ti√Īamos en toda a programaci√≥n de ver√°n ata o de agora, cun comportamento responsable, respectando tanto as medidas de seguridade que se po√Īen nas actividades como pola r√ļa”. Como exemplos deste comportamento mencionou o uso xeralizado de m√°scaras e o respecto polas distancias sociais, evitanto aglomeraci√≥ns.