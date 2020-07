O Concello sinaliza o tránsito peonil en Samil e Príncipe para garantir a distancia social O paseo de Samil e a rúa peonil do Príncipe serán sinalizadas con sentidos únicos para que os viandantes non se crucen e poidan respectar o distanciamento social marcado pola pandemia do Covid-19. O alcalde indicou que este xoves acabarán os traballos no paseo do areal vigués e a continuación comezarán en Príncipe.