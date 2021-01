O Concello súmase á celebración do centenario da Escola de Empresariais O alcalde participará o vindeiro 15 de xaneiro no claustro conmemorativo do centenario da institución, un acto ao que foi convidado este xoves por Consuelo Currás e Araceli González, directora e vicedirectora, respectivamente, da Escola de Estudos Empresariais da Universidade de Vigo.