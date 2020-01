O Concello suspende as actividades deportivas en instalacións municipais ao aire libre polo temporal

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou este xoves de que están suspendidas todas as actividades deportivas en instalacións deportivas municipais ao aire libre debido á alerta laranxa decretada pola Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet). Segundo explicou o rexedor, as actividades quedan canceladas entre as 06:00 e as 20:00 horas do xoves polo temporal de vento e choiva.

Caballero tamén relatou as incidencias rexistradas durante as primeiras horas do día e sinalou que un bombeiro municipal resultou ferido pola caída da póla dunha árbores que estaba a retirar da vía en Fragoselo. Ademais, os bombeiros tamén tiveron que intervir na rúa María Berdiales para retirar un adorno que caira e na Avenida de Castelao polo desprazamento de contedores na calzada.