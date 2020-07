O Concello ten tramitadas 3.200 solicitudes do Ingreso Mínimo Vital

O Concello ten tramitadas xa 3.200 solicitudes do Ingreso Mínimo Vital e ten atendido a máis de 4.000 persoas neste proceso. Para facilitar as xestións e garantir que tódalas solicitudes dispoñan da necesaria certificación do Padrón, o Concello chegou a un acordo doa Dirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social para o volcado automático de datos entre as dúas administracións. Así, o INSS remitirá de forma automatizada as solicitudes de empadroamento ao Concello e o Concello remítelle as acreditacións de forma automatizada tamén. Con este sistema, Vigo quere evitar atrasos ás persoas que teñan dereito ao cobro do Ingreso Mínimo Vital e pode facerse extensible ao resto de España.

Atención a persoas sen fogar

Abel Caballero deu conta tamén da evolución dos dispositivos extraordinarios postos en marcha durante o estado de alarma para atender ás persoas sen fogar. Desde o comezo da fase 3 de desescalada, o Concello reubicou a tódalas persoas aloxadas no pavillón do Berbés, facilitándolle a todas unha solución habitacional, polo que a instalación volve recuperarse como espazo deportivo da cidade.

25 das persoas aloxadas obtiveron unha solución habitacional estable con axuda de emerxencia para afrontar o pagamento da fianza e as primeiras mensualidades. Outras 25 foron derivadas a outros recursos más axeitados como o albergue municipal, o de Santa Cruz, un piso básico ou espazos socio-sanitarios? Houbo 10 persoas que regresaron ao seu lugar de orixe e outra non quixo acceder a ningún recurso afirmando que buscaría aloxamento pola súa conta.

O Concello traballou con tódalas persoas usuarias do albergue municipal e do albergue de Santa Cruz na tramitación e xestión de axudas co resultado de 15 empadroamentos e 37 Ingresos Mínimos Vitais tramitados.

No albergue municipal de Marqués de Valterra retómase nestes momentos a dinámica habitual de rotación cada 10 días, tendo conseguido durante a situación de emerxencia sanitaria 16 solucións habitacionais estables para persoas usuarias, 10 traslados a outros recursos máis axeitados e 4 regresos ao lugar de orixe por vontade propia.

A unidade de rúa realizou máis de 1.000 intervencións durante o estado de alarma, o servizo de orientación realizou 297 intervencións na procura de atención ás persoas que estaban na rúa e repartíronse case 900 kits de hixiene.

O goberno municipal repartiu neste período máis de 10.000 comidas no albergue municipal y no Pavillón do Berbés; 7000 ceas e 7000 almorzos.

Nestes momentos, no albergue municipal de Marqués de Valterra están cubertas as 38 prazas dispoñibles, quedando libres 26 prazas no albergue de Santa Cruz, que ten 12 ocupadas.