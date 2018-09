O Concello tramita o cambio de uso na antiga sede xudicial para acoller a Biblioteca do Estado

Connect on Linked in

O alcalde e o ministro de Cultura acordaron onte en Madrid retomar o proxecto de Biblioteca do Estado para Vigo, que figuraba nos orzamentos estatais pero o goberno de Rajoy retirouno, segundo recordou Caballero.

Abel Caballero avanzou que, para construíla no terreos da rúa Lalín, é preciso unha modificación urbanística no Plan do 93, que hoxe comeza. Esta vía discorrerá en paralelo á solicitude de aplicación da lei 3/2016 -coñecida como “lei Vigo”- á Xunta de Galicia mais, “como sabemos que porá obstáculos”, asegurou o alcalde, o Concello impulsa tamén o cambio no Plan Xeral vixente.

A reunión de onte co ministro de Cultura, José Guirao, supuxo un “paso importantísimo” para que Vigo conte cunha Bibilioteca do Estado, pois o Ministerio fai propio o proxecto do Concello, que prevé a súa construción nunha parcela de 3.700 metros cadrados de superficie.