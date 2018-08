O Concello ultima os trámites para poñer en marcha a oficina de atención aos afectados polo accidente do Marisquiño Caballero anunciou este luns que o Concello ultima os trámites para a creación da oficina de orientación a afectados polo accidente do Marisquiño, ademais de manter o 986810101 con atención as 24 horas.