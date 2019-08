O Concello visitou hoxe a bancada de Río

A visita realizouse esta mañá á grada de Río do Estadio Municipal de Balaídos, queremos sinalar que os novos asentos ofrecen melloras en varios aspectos, principalmente, no relativo á seguridade xa que o corredor de evacuación ten agora 50 centímetros fronte aos 24 da anterior grada. A distancia horizontal entre asentos da mesma fila mellorouse pasando de 43 a 50 cm -medida estándar en todos os campos – mentres a distancia vertical entre asentos de diferente fila é a mesma que había, un espazo que non se pode aumentar debido á xeometría da grada. A media da distancia entre a parte horizontal e o respaldo dos 5.750 asentos instalados é de máis de 20 centímetros..

