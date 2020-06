O Consello Confederal de CCOO esixe mecanismos para evitar o peche de Alcoa

O Consello Confederal de CCOO esixe mecanismos para evitar o peche das factorías de Alcoa en Galicia e Asturias e de Nissan en Cataluña. Así o recolle un anexo ao informe xeral debatido e aprobado o martes desta semana.

O máximo órgano de CCOO entre Congresos critica a actitude de empresas multinacionais que deciden abandonar investimentos produtivos no noso país, como é o caso de Alcoa no sector do aluminio. «É certo que estas decisións responden a estratexias das multinacionais que, nun caso, teñen que ver co abandono da produción de aluminio primario no noso país e, no outro, coa distribución xeográfica do grupo Renault-Nissan- Mitsubishi tras a súa alianza», sinala o anexo ao informe.

Porén, «non é menos certo que as decisións estratéxicas das empresas tamén teñen que ver coas condicións normativas, procesuais e económicas que condicionan as súas decisións».

Na lóxica de «incentivar “vantaxes competitivas” pola vía da desvalorización dos salarios e a perda de garantías laborais, España vén debilitando a súa posición como Estado á hora de mediatizar decisións tan drásticas das empresas como abandonar o seu investimento no país», denuncia o Consello Confederal de CCOO.

A reforma laboral de 2012, entre outras moitas medidas lesivas, eliminou un dos instrumentos de intervención política nos procesos de reestruturación e peches de empresas: a autorización preceptiva da autoridade laboral competente, que naqueles momentos eran os departamentos de Traballo das comunidades autónomas nos procesos que afectaban a unha soa comunidade e o do Ministerio de Traballo cando afectaba a máis dunha.

Aquela ferramenta «reforzaba as tutelas dos traballadores e traballadoras nestes procesos e permitía buscar alternativas ás decisións empresariais. Desde entón, coa súa desaparición, as empresas, sobre todo as grandes multinacionais, só necesitan garantir un procedemento xurídico escrupuloso coa norma e a información e consulta», xa que finalizado o prazo establecido, «poden executar as súas decisións», lamenta o sindicato.

«Así, tras explotar os réditos obtidos en España, marchan á procura de países con salarios máis baixos na carreira imparable dunha insaciable acumulación de riqueza», denuncia o Consello Confederal.

Por esta razón, CCOO coida «imprescindible» nas próximas semanas un decreto de medidas urxentes que incorpore a autorización da autoridade laboral nos expedientes de regulación de emprego colectivos e evitar así o despedimento de miles de traballadores.