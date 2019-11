O consorcio aeronáutico galego acolle a presentación dunha nova convocatoria de BFAERO

Esta iniciativa promovida pola Xunta de Galicia é unha aceleradora de carácter vertical que busca promover o desenvolvemento de empresas innovadoras do sector aeronáutico galego. Conta co respaldo de dúas empresas líderes no sector e con proxección internacional, Indra e Babcock, dispón dos medios técnicos de CTAG, apóiase na Fundación CEL para a súa xestión, e conta coa colaboración de organizacións crave no tecido industrial galego como o Consorcio Aeronáutico Gallego.