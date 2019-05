O Corte Inglés lanza por primeira vez unha campaña con empregadas como protagonistas

A nova campaña da marca Woman O Corte Inglés está protagonizada por sete empregadas do Grupo, que representan un abanico amplo e diverso no que está concentrada a filosofía da marca Woman O Corte Inglés. As protagonistas resultaron seleccionadas de entre as máis de 300 mulleres que participaron nun concurso interno co obxectivo de buscar á “muller Woman”. Baixo o claim “TODAS SOMOS WOMAN”, esta campaña pretende resaltar que todas as mulleres son únicas, valentes e loitadoras, e que atopan na marca Woman O Corte Inglés as claves para elixir o seu propio estilo.

O Corte Inglés lanza por primeira vez na súa historia unha campaña protagonizada por empregadas do Grupo que darán visibilidade á marca Woman O Corte Inglés nesta tempada Primavera-Verán. Para iso, a empresa apostou por unha campaña na que as protagonistas son sete empregadas do Grupo O Corte Inglés de diferentes idades e departamentos que foron seleccionadas entre máis de 300 participantes. Baixo o claim “TODAS SOMOS WOMAN”, esta campaña ten como obxectivo resaltar que todas as mulleres son únicas, valentes e loitadoras e que atopan na marca Woman O Corte Inglés as claves para elixir o seu propio estilo.

A primeira fase do casting realizouse o pasado febreiro a través da plataforma de comunicación interna do Grupo O Corte Inglés. Máis de 300 mulleres tanto de España como de Portugal enviaron un vídeo no que explicaban porqué considerábanse candidatas para representar á “muller Woman”, e poñíano en relación tanto co seu traballo, como co seu estilo de vida, gustos e afeccións. De entre os vídeos enviados, seleccionáronse un total de 22, cuxas protagonistas realizaron un casting persoal vestidas coas pezas Woman. Finalmente, elixíronse sete mulleres para ser imaxe da campaña; elas representan un abanico amplo e diverso que concentra a filosofía da marca Woman O Corte Inglés.