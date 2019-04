O Corte Inglés, primeira empresa en certificar como ‘Residuo Cero’ os seus centros comerciais en Galicia

O Grupo El Corte Inglés ha obtido a certificación de Residuo Cero de AENOR, para todos os seus centros de Galicia –Santiago, Vigo, Ramón e Cajal e Marineda na Coruña–, así como as plataformas loxísticas de Altamira e Porriño. Desta maneira, O Corte Inglés convértese na primeira empresa española de distribución en obter esta certificación para os seus centros comerciais galegos. Ademais, conségueo para unha rexión completa e con todos os seus grandes almacéns e plataformas loxísticas.

O certificado AENOR de Residuo Cero acredita que El Corte Inglés valoriza todas as súas fraccións de residuos, evitando que estes teñan como destino final o vertedoiro. Este certificado axuda ás organizacións para optimizar procesos, poñendo o foco nos puntos de produción de residuos e contribúe ao impulso da Economía Circular, permitindo ás empresas adiantarse ás disposicións legais.

Para lograr este obxectivo, a compañía contou coa colaboración dunha consultora especializada, así como co compromiso e a implicación das súas máis de 4.000 empregados, que nuns meses conseguiron adaptar o funcionamento dos seus centros e almacéns a un sistema medioambientalmente sustentable, minimizando o impacto da súa actividade ata alcanzar a certificación Residuo Cero.

A actividade desenvolta polo Corte Inglés en Galicia xera 42 fraccións diferentes de residuos, que se segregan correctamente para valorizar polo menos ata o 90% dos produtos e/ou materiais (reutilización, reciclaxe ou valorización enerxética). Estes residuos proceden tanto das actividades propias do negocio como dos fogares dos clientes, xa que os centros de Galicia reciben máis de 20 millóns e medio de visitas ao ano.

Entre as accións que se puxeron en marcha con este fin destacan a reorganización das rutas loxísticas e a optimización da carga dos vehículos –coa consecuente redución das emisións de CO2–, a doazón de máis de 97 toneladas de produtos a Bancos de Alimentos ou a reconversión de 150 toneladas de residuos orgánicos en compost de lombriga ecolóxico, que se poñerá á venda en Bricor. Tamén se entregaron 290 toneladas de madeira a unha empresa galega de transformación para que se reutilicen como materia prima, e hanse valorizado 400 toneladas de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos destinados á súa reutilización, recuperación ou reciclaxe.

Con estas e outras medidas logrouse evitar que chegue a vertedoiro o equivalente aos residuos xerados durante un día por 250.000 cidadáns (unha poboación similar á da Coruña), co consecuente impacto ambiental na contorna.

O proxecto desenvolto en Galicia supón un paso máis dentro da estratexia ambiental do Grupo que ten no Residuo Cero una das súas metas.

